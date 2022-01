Apenas 3 ingredientes: aprenda a fazer carne de hambúrguer caseiro

Sobrou carne moída e não sabe o que fazer? A solução pode ser deliciosa e ter sabor de hambúrguer. Com apenas três ingredientes e aproveitando o que sobrou da semana, é possível fazer uma deliciosa receita de hambúrguer caseiro para jantar. Na versão mais clássica, a carne se junta ao pão e ao queijo derretido. Também funciona servido no prato, com uma boa salada. A receita do site Panelinha ensina uma versão fácil e rápida. Serve quatro porções.

720 g de patinho moído

2 colheres (sopa) de água

2 colheres (sopa) de azeite

sal e pimenta-do-reino moída na hora a gosto

1. Numa tigela, coloque a carne, a água, o azeite e misture rapidamente com as mãos. Não tempere com sal. Divida em 4 bolas (180 g cada) e modele os hambúrgueres: achate cada uma, coloque sobre a tábua e vá acertando as laterais, empurrando para dentro com as mãos – a ideia é formar uma paredinha reta para que o hambúrguer fique alto.

2. Com o polegar, faça uma marca bem no meio de cada hambúrguer – quando cozinha, a carne infla e, sem a marca, o hambúrguer pode ficar curvado. Se não for preparar os hambúrgueres na hora, leve para a geladeira – a carne deve estar bem fria na hora de ir para a frigideira.

3. Leve uma frigideira grande e de preferência antiaderente ao fogo médio. Caso não tenha uma grande, use duas frigideiras ou prepare em etapas, retirando os dois primeiros hambúrgueres 2 minutos antes do tempo e transferindo para o forno pré-aquecido em temperatura média – assim eles terminam de cozinhar enquanto você prepara os outros dois.

4. Espalhe azeite na superfície dos hambúrgueres e tempere com sal e pimenta a gosto.