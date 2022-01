Apenas 30 minutos: prepare receita prática de arroz de forno

Para quem não sabe o que fazer com aquele arroz que sobrou do final de semana, essa receita é imperdível. De maneira prática, você pode reaproveitar o alimento e ainda deixar o almoço delicioso. A receita cedida pela Água Doce leva 30 minutos para ficar pronta e rende 12 porções.

Em uma vasilha, misture o arroz, o presunto, a seleta de legumes e tempere com sal, pimenta-do-reino e cheiro verde. Em outra tigela, misture o molho de tomate, o creme de leite e tempere com uma pitada de sal e pimenta-do-reino. Em uma forma média, intercale camadas de arroz, molho e queijo, finalizando com o queijo. Leve ao forno médio, preaquecido, por 15 minutos ou até o queijo derreter. Sirva em seguida.