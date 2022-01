Aplicativo ‘Comércio Informal Salvador’ disponibiliza licença para comerciantes

A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) colocou no ar na última semana um aplicativo de solicitação de licença de para vendedores ambulantes e demais comerciantes informais.

A ferramenta está disponível no Google Play, para celulares com sistema Android, ou App Store, para smartphones com sistema iOS (iPhone). O prazo de retorno da Semop após o cadastro na plataforma pode chegar até 30 dias, variando de acordo com a demanda e do tipo de solicitação.