aplicativo não funciona? Veja possíveis soluções

O Governo Federal está concluindo nesta sexta-feira (28), os pagamentos desta semana do Auxílio Brasil. De acordo com o calendário oficial do programa, hoje é a vez dos usuários que possuem o Número de Inscrição Social (NIS) terminando em 9. Depois deles, vai faltar apenas mais um grupo de beneficiários. Eles recebem na segunda-feira (31). Boa parte vai usar o Caixa Tem.

De acordo com o Ministério da Cidadania, todos os 17,5 milhões de usuários do programa poderão movimentar o dinheiro do projeto de duas maneiras. Uma delas é ir direto para uma agência e retirar a quantia em espécie. A outra é a movimentação digital. E para fazer isso, é preciso usar o app do Caixa Tem.

Acontece, no entanto, que alguns usuários estão tendo problemas para mexer nesse aplicativo neste momento. Vale lembrar que falhas momentâneas nessas aplicações são comuns. Principalmente quando se sabe que o Governo está atendendo milhões de pessoas de uma só vez. Tudo pode acabar congestionando.

Mas também é preciso ficar claro que neste momento não há nenhum tipo de notícia neste sentido. Então não existe nenhum tipo de pane geral do aplicativo. Se há um problema no seu app, é muito provável que seja algo de cunho privado. Então não adianta esperar para que o Ministério da Cidadania resolva. Você é que tem que correr atrás.

A primeira dica é procurar utilizar o sistema sempre em horários que não são de pico. Para quem pode, uma boa pedida é tentar usar o app pela madrugada. Normalmente o tráfego de informações nesse momento é notadamente menor. Então se o problema for congestionamento, essa pode ser uma solução.

Além do congestionamento

Mas não é só isso que pode acabar prejudicando o funcionamento do app. De acordo com a Caixa Econômica Federal, o cidadão também pode acabar perdendo funcionalidade por causa da conexão de internet. Então é importante checar a rede da sua casa.

Para além disso, o cidadão também pode ter problemas por causa do lixo eletrônico do celular. Uma dica é ir até as configurações do seu celular e excluir o cache especificamente do seu aplicativo do Caixa Tem. Isso pode ajudar na melhora do processo.

Há quem diga também que as pessoas que mantém o aplicativo atualizado possuem menos dor de cabeça nesse sentido. Então é sempre importante visitar a sua loja de aplicativos para saber se o app precisa de uma atualização.

Caixa Tem no Auxílio Brasil

Como dito, as pessoas precisam do Caixa Tem para movimentar o dinheiro do Auxílio Brasil. É que por lá é possível pagar boletos e fazer transferências. Além disso, a aplicação também gera um código para o saque sem cartão.

Mas esta não é a única forma de movimentação do dinheiro do Auxílio Brasil. De acordo com as informações oficiais, o cidadão também pode tentar movimentar a quantia do programa através do sistema Internet Banking da Caixa.

Para quem já tem o cartão do Auxílio Brasil, também há a possibilidade de saque na boca do Caixa. De acordo com o Ministério da Cidadania, quem já fazia parte do programa desde o ano passado pode usar o dispositivo do antigo Bolsa Família.