Após 2h de atraso, show de Anavitória é adiado em Salvador

Sob muitas vaias e com 2h de atraso, o show de Anavitória foi adiado em Salvador. A dupla estava prevista para se apresentar às 18h, no Circuito Musical Verão 2022, no Centro de Convenções Municipal de Salvador. De acordo com participantes do evento, o adiamento foi comunicado dentro do show, gerando frustrações do que já estavam no local.

A organização do circuito emitiu dois comunicados oficiais. A justificativa para adiamento foi o diagnóstico positivo de covid-19 de membros da banda. Ainda de acordo com a organização do evento “a grade de shows de hoje continua mantida, assim como os shows dos dias 15 e 22”.