Após 4 anos, julgamento de corretora de imóveis assassinada é marcado pela Justiça

Após 4 anos de espera, o julgamento de Janaína Silva de Oliveira – assassinada a facadas no ano de 2017 no bairro do Barbalho -, foi agendado pela Justiça. De acordo com informações da filha da vítima, Priscila Gama, a data escolhida foi 10 de outubro de 2022 – um mês antes do caso completar 5 anos. O julgamento será no Fórum Ruy Barbosa, às 08 horas.

Nas redes sociais, Priscila demonstrou alívio com a notícia e escreveu para a mãe: “Enfim, temos uma data. O Juri está marcado!! Uma data longe, mas pelo menos, está marcado. 10/10/2022 chegará ao fim a minha luta diária para condenar quem tirou sua vida!”, disse.

O principal acusado é o Aidilson Viana de Sousa, companheiro da vítima, que responde pelo crime em liberdade. Eles tinham um relacionamento de cinco anos, quando Janaína foi morta. A vítima de 42 anos, foi encontrada sem vida no dia 10 de novembro de 2017, dentro do apartamento onde morava com Aidilson.

A vítima foi achada pela irmã e pela filha, que desconfiaram do desaparecimento de Janaína. Ainda no mês de novembro, Aidilson foi preso. Os 30 dias de prisão preventiva acabaram no dia 14 de dezembro de 2017, segundo o Ministério Público do Estado (MP-BA). O órgão estadual denunciou Aidilson, mas a Justiça indeferiu o pedido de prisão preventiva e ele foi solto.