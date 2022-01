Após adiamento, Ensaios da Timbalda retornam neste domingo (23)

O Ensaio de Verão da Timbalada que foi adiado após o decreto estadual acontecerá neste domingo (23), às 16h, no WET. Aqueles que já haviam adquirido os ingressos para os dias 09 e 16 de janeiro, e não solicitaram o cancelamento ou reembolso, terão prioridade e acesso liberado no domingo.

Seguindo todos os protocolos de segurança, o evento está limitado a 3 mil pessoas, e segue obrigatório o comprovante de vacinação com a duas doses.

Em nota, a organização informou que a solicitação de reembolso pode ser feita até quarta-feira (19), através do e-mail: cancelamento@boratickets.com.br ou apresentando o ingresso impresso no ponto fixo no qual foi adquirido (loja Bora Tickets e Loja do Pida)