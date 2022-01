Após alta, Bolsonaro dispara contra Ivete Sangalo e Zé de Abreu: ‘Acabou aquela teta’

Após receber alta do Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, Jair Bolsonaro organizou uma entrevista coletiva na manhã desta quarta-feira (5). Na ocasião, o presidente citou mudanças na Lei Rouanet e criticou Ivete Sangalo e o ator Zé de Abreu.

“Estamos mexendo na Lei Rouanet. Quando eu entrei no governo, o limite para museus, por exemplo, era R$ 60 milhões. O limite para artistas era R$ 10 milhões por ano. Eu passei imediatamente para R$ 1 milhão, conversando com Mário Frias [Secretário de Cultura do governo] agora e vamos passar nos próximos dias para R$ 500 mil o limite”, iniciou.

“Nós queremos a Lei Rouanet para atender aquele artista que está começando a carreira e não para figurões ou figuronas, como a querida Ivete Sangalo. Ela está chateada, Zé de Abreu está chateado, porque acabou aquela ‘teta’ deles, né, gorda, né, de se pegar até R$ 10 milhões da Lei Rouanet e defender o presidente de plantão. Eu não quero que me defenda, eu quero que fale a verdade a meu respeito”, completou o presidente.

Vale lembrar que, a Lei Rouanet faz parte do Programa Nacional de Apoio à Cultura (Pronac), onde um artista precisa submeter uma ideia para análise da Secretaria Especial da Cultura e, só então, estar apto a receber recursos. Após aprovação, o projeto tenta captar os recursos junto a empresas ou pessoas físicas.

Coro contra Bolsonaro



A cantora Ivete Sangalo se tornou um dos assuntos mais comentados da web após aparecer, supostamente, incentivando o público a gritar contra o presidente Jair Bolsonaro.

No vídeo gravado durante um show em Natal, em 29 de dezembro, a baiana aparece dançando enquanto os fãs gritam, logo depois ela reage ao coro com provocações como “não ouvi” e “está baixinho”.