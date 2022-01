Após assalto, carro de Renato Piaba é recuperado pela polícia

O carro de Renato Piaba, que foi roubado quando o humorista saía da academia no bairro do Costa Azul, foi recuperado na manhã deste sábado (8). De acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP), o veículo modelo Hilux foi localizado por equipes da 14ª Companhia Independente da PM, no bairro de Massaranduba, em Salvador. O crime ocorreu na noite anterior, dia 7 de janeiro.

Foi com a ajuda do GPS do veículo, que as equipes chegaram ao automóvel. Foram roubados os documentos do artistas, celulares e outros objetos de valor, não recuperados. A ocorrência foi registrada na Delegacia de Repressão a Roubos de Veículos (DRRFV).

Ainda na sexta (7), as guarnições descobriram um imóvel que funcionava como desmanche de veículos no bairro do Lobato. Os policiais chegaram até o espaço depois de um homem procurar a unidade e informar que bandidos levaram seu veículo veículo Corsa Classic.