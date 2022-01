Após cancelar Baile da Santinha, Léo Santana fará ‘Ensaios de Verão’ nesta sexta (14)

Após cancelar as duas edições seguintes do Baile da Santinha, nos dias 14 e 21 de janeiro, por conta do novo decreto do Governo do Estado limitando a capacidade máxima de pessoas em eventos a 3 mil, Léo Santana anunciou o ‘Ensaios de Verão’, junto com João Gomes e Tayrone. O show acontecerá nesta sexta-feira (14), no WET.