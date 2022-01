Após chuva na região, Seinfra libera tráfego na BA-651 em Itapitanga

A Secretaria de Infraestrutura da Bahia (Seinfra) segue liberando vias atingidas pela chuva no estado após recomposição das estradas. Desta vez, o tráfego foi liberado, no último domingo (16), na BA-651, em Itapitanga.

Com a ação na BA-651, aumenta para 62 o número de trechos com o trânsito totalmente ou parcialmente liberado. O total é de 74.

Além disso, no oeste baiano, a passagem de veículos em trechos da BA-465 e na BA-449 também será retomada em breve com a implantação de desvios provisórios.

Máquinas já estão sendo deslocadas para iniciar as obras ainda nesta semana para as regiões das pontes de São Joaquim, no acesso ao distrito de Missão do Aricobé, em Angical, e sobre o Rio Água Piranga, na BA-449, que liga Cotegipe ao distrito de Jupaguá. A ação será realizada em parceria entre Seinfra e o Consórcio do Oeste.