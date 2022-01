Após complicações, Luciano Szafir testa positivo para Covid-19 pela 3ª vez

Após passar por cirurgias durante um tratamento contra a Covid-19, Luciano Szafir testou positivo pela 3ª vez. As informações são da Splash, confirmadas pela assessoria do ator.

Segundo a equipe, o ex-marido de Xuxa está assintomático e recebeu o diagnóstico positivo após realizar exames de rotina.

O ator foi diagnosticado pela primeira vez com o vírus em fevereiro de 2021, onde não apresentou sintomas graves. Em julho do mesmo ano veio a segunda infecção, onde ele precisou de uma cirurgia de emergência para tratar um sangramento abdominal.

Luciano ainda precisou lidar com sequelas da doença e chegou a desfilar no São Paulo Fashion Week, em novembro, com sua bolsa de colostomia à mostra.