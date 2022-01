Após dois anos, Felipe Prior acumula patrimônio maior que prêmio do ‘BBB’

Felipe Prior não ganhou o prêmio do “BBB 20”, mas aproveitou todas as oportunidades que apareceram após a exposição. Prova disso é o patrimônio de R$2 milhões que o ex-brother conseguiu acumular ao longo de dois anos após o reality. As informações são de Leo Dias, do Metrópoles.

O protagonista do maior paredão da história do “Big Brother”, é dono de uma pizzaria, uma empresa de arquitetura e agora aposta em uma agência de viagens. Além disso, o influenciador fatura com imóveis que ele faz e vende, presenças VIP, publicidades, além de ser empresário da dupla Brenno & Gustavo.