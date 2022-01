Após limitação de público, Bahia decide jogar de portões fechados

O Bahia decidiu jogar com portões fechados – ou seja, sem torcida – enquanto o Governo do Estado permitir apenas 1.500 pessoas em eventos. O anúncio foi feito pelo clube nesta segunda-feira (24), que alegou que nesses moldes cada partida na Fonte Nova geraria um prejuízo de R$ 100 mil.

“Após reunião com a Arena, ficou decidido que enquanto o governo limitar o público nos estádios em 1.500 pessoas, nossos jogos do Estadual serão com portões fechados, tentando evitar prejuízo de R$ 100 mil/partida. Aguardamos o próximo decreto, nesta semana, para reabrir a Fonte”, explicou o clube nas redes sociais.