Após não se vacinar, Elizangela é internada em estado grave com sequelas da Covid-19

Elizangela, de 67 anos, precisou ser internada na última quinta-feira (20) no Hospital Municipal José Rabello de Mello, no Rio de Janeiro. A atriz, que deu entrada em estado grave por conta de sequelas respiratórias da Covid-19, não tomou nenhuma dose da vacina. As informações são do G1.

Nesta sexta-feira (21) foi divulgado que a atriz está estabilizada e os testes recente apontaram que ela não possui mais o vírus da Covid. De acordo com a assessoria, Elizangela é “bem rebelde” e contra a vacinação.

A prefeitura de Guapimirim revelou que a artista já havia ido ao hospital na semana passada, foi atendida, medicada e logo depois recebeu alta.

A atriz participou de grandes novelas da TV Globo com papéis de destaque em “O Clone”, “Império”, “A Força do Querer” e “Senhora do Destino”.