Após negar affair, Suzana Alves cobra resposta de Daniel: ‘Ele queria ibope’

Suzana Alves voltou a rebater Daniel, após o cantor afirmar em sua biografia de 2015 que viveu um affair com a ex-Tiazinha. A atriz desabafou nas redes sociais e revelou aguardar um posicionamento do sertanejo.

“Procurei (na época) meu advogado, que era o Sérgio Dantino, para saber como poderia me defender dessas fantasias criadas por ele… Mas a justiça vem do alto. O que ele queria era ibope para vender o livro… Até hoje estou esperando o Daniel me responder sobre a verdade! Inclusive, eu e meu marido estamos esperando”, escreveu nos comentários de uma postagem do Hugo Gloss.

A atriz ainda revelou que entrou com um processo contra o cantor depois do lançamento da biografia. “O processo que eu entrei foi depois que ele lançou seu livro, não antes (risos). Como poderia saber que ele tinha criado uma história dessas… Soube pela imprensa, porque me ligaram depois que leram o livro dele”, finalizou.