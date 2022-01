Após novas dicas de Boninho, web aposta em Luísa Mell no ‘BBB22’; entenda

Na reta final dos mistérios acerca dos participantes do “BBB 22”, Boninho liberou mais algumas dicas antes da revelação na terça-feira (11). “Pra começar a semana explicando ou confundindo mais”, escreveu o diretor em seu perfil do Instagram na manhã desta segunda-feira (10).

Como sempre, os “spoilers” foram confusos e com pegadinhas criadas para atrapalhar os espectadores, mas os internautas que não perdem um quebra-cabeça, resolveram apontar alguns famosos que podem estar no reality.

Na dica “tem quem adora vira latas”, a web entrou em consenso de que Luisa Mell seria uma das famosas que estaria no camarote. Em “não é rei”, Arthur Aguiar foi apontado graças ao trocadilho com o rei Arthur. “Tem 3 filhas… só que não”, foi relacionado com a cantora Naiara Azevedo, que possui três cachorros.

Veja o vídeo de Boninho: