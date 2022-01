Após novo decreto, Bonfim de Tarde com Bell e Harmonia é cancelado

Após novo decreto do Governo do Estado, diminuindo a capacidade máxima dos eventos na Bahia para 3 mil pessoas, a produção do Bonfim de Tarde informou nesta segunda-feira (10) que o show, que aconteceria nesta quinta-feira (13), foi cancelado.

O evento na Bahia Marina teria shows de Bell Marques e Harmonia do Samba. Para ressarcimento dos valores do ingresso, o cliente deverá entrar em contato com a plataforma ou ponto de vendas específico com o qual realizou a compra (Central do Carnaval, TicketMaker, Pida ou Balcão de Ingressos).