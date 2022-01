Após novo decreto estadual, último ‘Ensaios de Verão’ com Léo Santana é cancelado

Na tarde desta quinta-feira (20), após o novo decreto estadual que limita a capacidade de públicos em eventos para até 1.500 pessoas, a Salvador Produções publicou uma nota oficial anunciando o cancelamento do último ‘Ensaios de Verão’ com Léo Santana. O evento aconteceria na sexta-feira (21), no WET, com as participações de Bruno e Marrone e Kart Love.

Os clientes que efetuaram a compra através do site Bora Tickets terão seus ingressos cancelados automaticamente em 72h, sem a necessidade de solicitar via e-mail um pedido de estorno. De acordo com a produtora, o prazo para cancelamento vai depender do banco emissor do cartão usado para a compra do ingresso.

Já aqueles que adquiriram seu ingresso via Pix deverão aguardar 15 dias para a restituição do valor em conta corrente, não sendo necessário o envio de chave Pix para reembolso. O valor será estornado para a conta de origem. Para os ingressos comprados de forma física nos pontos de vendas dos Shoppings, o pedido de reembolso pode ser feito entre o período de 24 de janeiro a 15 de fevereiro no mesmo local.