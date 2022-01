Após polêmica de ‘terrorismo alimentar’, Maíra Cardi deve lançar marca de pão

Tudo começou quando a coach de emagrecimento reclamou do marido, Arthur Aguiar, comer pão dentro do ‘Big Brother Brasil 22’. A atitude da ex-BBB não agradou o público que chegou a chamá-la de “radical”.

Em outro momento, Arthur revela que comeu comida japonesa, hamburguer, pastel, lasanha, empadão e tudo o que havia na última festa da casa mais vigiada do Brasil. Maíra também reagiu e causou na web: “Juro que não imaginava essa traição em rede nacional. Comendo a gastronomia inteira, meu amor?”

De acordo com informações do colunista Leo Dias, do ‘Metrópoles’, Maíra deve lançar uma linha fitness de pães logo em breve.