Após protesto de moradores, trânsito de São Caetano é liberado pela polícia

Um grupo de moradores realizou, na manhã desta segunda-feira (18) uma manifestação na rua Apostolo Epifânio, localizada no bairro de São Caetano. De acordo com informações da Central de Polícia, o motivo foi uma obra na região do Rio Camurijipe, próximo ao trecho da BR-324.

Ainda segundo a polícia, pneus, entulhos e até uma caixa de lixo foram queimados para impedir a circulação de pessoas e coletivos. A Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) informou que o trânsito ficou intenso na região até a liberação de uma das vias. O fluxo só foi retomado por volta das 10h30, com o fim do protesto. Uma unidade do Corpo de Bombeiros apagou as chamas colocadas pelos moradores.

A Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder), responsável pela obra, informou ao G1 Bahia que o serviço realizado na região próxima da Ladeira de São Caetano é a construção de um muro de contenção (gabião), que faz parte da implantação de um canal de macrodrenagem. Os moradores, no entanto, dizem que a companhia iniciou um trabalho de encurtamento do rio e a obra tem causado transtornos à comunidade, incluindo rachaduras nos imóveis vizinhos.

A Conder acrescentou ainda que o serviço não utiliza máquinas pesadas e que a equipe social da empresa trabalha com o atendimento à comunidade. Além disso, a área técnica do Consórcio Transoceânico, contratado para execução das obras da Linha Azul, irá realizar uma vistoria no local para avaliar a situação dos imóveis.

Outro protesto na região

Na última segunda (17), um outro protesto foi realizado pela comunidade. Eles buscavam respostas em relação a morte de um jovem chamado Wilian Costa, que morreu em dezembro de 2021 depois que o tio jogou ácido na vítima.