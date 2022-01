Após repercussão com luta contra Whindersson, Popó diz querer participar do BBB 23

Após grande repercussão da luta contra o humorista Whindersson Nunes, que acontece no domingo (30), a partir das 19h, o boxeador Popó revelou a vontade em participar da próxima edição do Big Brother Brasil.

De acordo com o ge.globo, o ex-atleta quer aproveitar a volta aos holofotes para conquistar uma vaga no reality. Popó está hospedado em uma mansão no Balneário do Camboriú, que o boxeador alugou especialmente para se preparar para o confronto.

“Mandei áudio, vídeo para o Boninho, porque queria entrar no BBB 22. Ele pipocou, porque sabia que eu botaria fogo no parquinho. Só gente chata, tem que botar gente legal. Sou gozador pra caramba e pirracento, acho que vai dar bom caldo”, contou o boxeador em entrevista ao Globo Esporte.