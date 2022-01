Após retorno, Rafaela Silva é campeã do Gran Pix de judô

Rafaela Silva conquistou nesta sexta-feira (28) a medalha de ouro na categoria leve (57kg), do Grand Prix de Almada, em Portugal. O retorno ao pódio aconteceu quase dois anos depois. Nesse período, a brasileira foi suspensa por doping que a tirou das Olimpíadas de Tóquio.

Esta foi a segunda competição de Rafael no Circuito Mundial desde o fim da suspensão. A primeira foi em novembro de 2021, quando ela parou a primeira rodada do Grand Slam de Baku, no Azerbaijão.