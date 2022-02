Após ser acusada de não se comprometer, Jade rebate: ‘minha estratégia’

Jade Picon não digeriu as placas que recebeu no jogo da discórdia durante esta segunda-feira (31) no BBB 22. A sister declarou que se decepcionou com Maria e Linn da Quebrada, e explicou o motivo de não ter escolhido um grupo ainda.

“Eu entrei com três dias de atraso. Faz parte da minha estratégia não escolher um grupo nas primeiras semanas. Eu ainda estou analisando. Não quero me limitar”, declarou a blogueira.

Jade ainda alegou que Naiara é palestrinha. Pouco tempo depois, a sertaneja pediu a palavra e falou que concordava com a opinião da influenciadora.

