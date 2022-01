Após término polêmico, Sthe Matos descarta novo relacionamento: ‘Quero viver pra mim’

Após o término polêmico com Victor Igoh, Sthe Matos não tem planos para viver um novo romance. A ex-peoa descartou a ideia na noite da última quinta-feira (6) quando respondeu questionamentos do seguidores.

“Pretende começar um outro relacionamento agora?”, escreveu o usuário. “Nem agora e nem tão cedo. Passei a vida toda ligada a alguém. Agora quero viver pra mim, me curtir, e aproveitar o máximo da vida”, respondeu a baiana.

Vale lembrar que, o fim do noivado da influenciadora se deu por conta de sua aproximação com Dynho Alves no reality rural. O dançarino, por sua vez, também ficou solteiro após MC Mirella iniciar o processo de divórcio.