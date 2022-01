Após viralizar em 2021, Big Brother Cajazeiras abre matrículas para segunda edição

Quem ama reality show já está contando os dias para o início do Big Brother Brasil 22. No dia 17 de janeiro começa mais uma edição do programa, mas para os moradores de Cajazeiras, em Salvador, a expectativa é para a segunda edição do Big Brother Cajazeira – que inicia na mesma data.

Sucesso no ano passado, o reality show criado pelo influenciador e administrador da página Cajazeiras da Depressão, Yuri Santos, está com inscrições abertas. A brincadeira reúne moradores do bairro, que vão passar por provas, paredão e claro, ganharão um prêmio final. Neste ano, será uma viagem toda paga para Morro de São Paulo, na Bahia, e R$ 500.

A ideia surgiu em 2021 quando o influenciador viu outras páginas de Salvador fazendo memes com o Big Brother Brasil. Ele decidiu, então, fazer uma versão de Cajazeiras. “Nossos seguidores curtiram, as pessoas foram perguntando se seria verdade, e com tantos pedidos, decidimos montar o reality”, contou Yuri.

Assim como em 2021, por causa da pandemia, o reality será disputado virtualmente. No entanto, algumas provas serão disputadas de forma presencial, mas ainda não há definição de quais serão. Haverá Prova do Líder, Prova do Anjo e Jogo da Discórdia. Yuri garante que haverá novidades, mas que serão implementadas de acordo com o que for novo na versão original do Big Brother Brasil.

O reality funciona assim: os participantes são colocados em um grupo de WhatsApp, no qual são obrigados a interagir um com os outros, o que pode gerar amizades e, claro, tretas. O público pode acompanhar tudo através do Instagram Cajazeiras da Depressão.

Apesar da inspiração no reality show nacional, o diferencial do “BBC” é a baianidade. Por isso, alguns clássicos da versão original ganharam nomes locais. O paredão, por exemplo, é chamado de Penicão, que é uma rede de esgoto que tem em Cajazeiras.

Os moradores do bairro interessados em participar do reality devem se inscrever até dia 11 de janeiro, enviando para o WhatsApp 71 99241-8270 um vídeo de até 30 segundos na horizontal contando um pouco da sua história. Os organizadores pendem que no vídeo seja dito o motivo da inscrição e seu maior sonho.