app deve passar por nova atualização ainda neste mês

O Governo Federal deverá começar os pagamentos da terceira rodada do Auxílio Brasil já na próxima semana. De acordo com o Ministério da Cidadania, o número de usuários do programa vai aumentar. Foram 14,5 milhões de brasileiros em dezembro e serão cerca de 18 milhões de usuários em janeiro deste ano.

Estamos falando portanto de um aumento de mais de 2 milhões de pessoas no programa. Esse é o número de usuários que irão entrar todos de uma vez nesta janela de pagamentos do projeto. A questão é que oficialmente falando o Governo Federal ainda não divulgou esses nomes. A informação ainda não consta no app da maioria dos usuários.

Segundo informações, o Governo Federal vai dar a informação através deste aplicativo. Então, quem entrar lá vai poder verificar se o depósito do Auxílio Brasil está confirmado neste mês ou não. Só que para a grande maioria das pessoas, esta informação ainda não está disponível por lá.

De acordo com relatos de usuários, muitos desses cidadãos estão recebendo uma mensagem que diz que não há benefício para este CPF. Contudo, é preciso ter calma. Isso não quer dizer muita coisa. É que, pelo que se sabe, esse aplicativo está passando por um longo processo de instabilidade no momento.

Então há uma grande chance dessa mensagem não corresponder ao que está acontecendo de fato. Por isso, é importante esperar. Segundo informações de bastidores, uma nova atualização para a aplicação chegará ainda este mês, e juntamente com ela os nomes dos usuários selecionados.

Você Pode Gostar Também:

Já há uma data?

Ainda não há uma data para isso acontecer. Até aqui, o Governo Federal apenas confirmou que inseriu mais 2,7 milhões de pessoas no programa. O dia do anúncio oficial desses nomes ainda é um mistério.

Todavia, o mais provável é que isso aconteça mais próximo da data dos pagamentos. Para se ter uma ideia, o Governo Federal só divulgou os nomes das pessoas que iriam receber o vale-gás nacional referente ao mês de dezembro um dia antes dos repasses do programa.

Consulta no CRAS

Antes mesmo do anúncio oficial dos nomes que irão entrar no Auxílio Brasil, muita gente já está conseguindo saber se irão entrar no programa ou não. Para isso, elas estão consultando os Centros de Referência em Assistência Social (CRAS).

Ao entrar em contato com o mesmo local em que você fez o Cadúnico, basta perguntar se eles podem dar essa informação. Como se trata de uma gerência municipal, essa é uma questão que tende a variar de acordo com as políticas definidas pelas cidades.

Auxílio Brasil em janeiro

O que se sabe mesmo é que os pagamentos do Auxílio Brasil deverão chegar no bolso de aproximadamente 18 milhões de pessoas. De acordo com o Ministério da Cidadania, ninguém vai poder receber menos do que R$ 400.

Esse é um ponto, aliás, que já está garantido até o final deste ano de 2022. A própria PEC dos Precatórios já garante isso. Por fim, resta apenas saber mesmo o que vai acontecer com esse programa a partir de 2023. Até aqui, ninguém sabe.