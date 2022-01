Appmax está com mais de 200 vagas abertas em todo país 

A Appmax, startup gaúcha que oferece soluções em meios de pagamento para negócios digitais, está com 200 vagas abertas, sendo cerca de metade delas direcionadas para áreas de tecnologia.

A empresa tem sede em Porto Alegre e oferece a disponibilidade de vagas para colaboradores de todo o país.

As oportunidades são para integrar as seguintes áreas:

Comercial,

Marketing,

Televendas,

Tecnologia,

RH,

Administrativo,

Financeiro,

Sucesso do Cliente e Risco.

A empresa oferece todos os equipamentos e recursos necessários para o trabalho home office além de ajuda de custo.

A startup está abrindo oportunidades também para quem está no início da carreira, nos cargos de estagiário, júnior e pleno. Desde o início de 2021, a Appmax já efetivou mais de 50% dos estagiários.

A empresa iniciou as atividades de 2021 com 300 colaboradores, atualmente 600 pessoas estão no time e a meta é dobrar até o final de 2022.

O time da Appmax é composto por moradores da Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Espírito Santo .

“Aqui na Appmax, procuramos colaboradores que tenham o mesmo espírito empreendedor que nós e que seja principalmente apaixonado por tecnologia e inovação que são as nossas bases. Confiamos muito nos nossos Maxters por isso, procuramos sempre pessoas que estão dispostas a encantar os nossos clientes e que busquem diariamente os melhores resultados”, comenta Betina Wecker, VP de Novos Negócios e co-fundadora da empresa.

Todas as oportunidades aceitam trabalho remoto e a faixa salarial varia de R$ 1 mil até R$ 18 mil, de acordo com a posição. Os interessados podem se candidatar na página de carreiras da empresa, neste link.

Sobre a Appmax

A Appmax é uma startup gaúcha que oferece um conjunto de soluções com foco em maximizar o resultado de e-commerces e negócios digitais.

Fundada em 2018 por Betina Wecker, Marcos Wecker e Gustavo Krüger, a empresa tem como objetivo aumentar o resultado de seus parceiros, proporcionando um aumento de até 110% no faturamento e até 50% na taxa de aprovação em uma infraestrutura de vendas online altamente otimizada e voltada para pagamentos online.

Fonte: Assessoria de Imprensa – Appmax.

