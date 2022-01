Apresentações ao vivo agitam Nano Beach Club em Subaúma neste fim de semana; confira

A diversão no último final de semana de janeiro está garantida com a programação especial do Nano Beach Club, localizado na Praia de Subaúma. O clube recebe os cantores Vinícius, no sábado (29), e Edno Sá, no domingo (30), além de oferecer uma experiência gastronômica para aqueles que fizerem a reserva do serviço de Day Use do Nano, aberto das 9h às 19h.

Um dos pratos principais do local é o ceviche de peixe, assinado pelo Chef Mauricío Jasnievicz. Ele é preparado com peixe local e ingredientes produzidos na horta hidropônica do chefe. No Nano, as refeições podem ser feitas ao lado da piscina de borda infinita, com vista para o mar na Praia de Subaúma, ou junto à uma cerveja gelada e drinks tropicais disponíveis no bar.