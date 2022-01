Apresentador tem melhora após sofrer mal súbito e desmaiar ao vivo

De acordo com informações do colega do apresentador, Kadu Lopes, Rafael está bem, consciente e falante.

“Ele conversou com a mãe dele, com irmão dele, inclusive até já pediu para ir ao banheiro. A recuperação dele é a melhor possível. A gente está muito feliz com essa notícia. Ele foi prontamente atendido pelos médicos do SAMU e pelos bombeiros de Varginha. Essa notícia que não podia ser melhor. O fato de ele estar conversando com a família, com os médicos, é algo que só Deus para explicar essa melhora tão rápido do nosso irmãozinho”, disse Kadu.