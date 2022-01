Área técnica da Anvisa recomenda uso de Coronavac para faixa de 6 a 17 anos

A área técnica da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) recomendou a utilização da vacina Coronavac em crianças de 6 a 17 anos. No entanto, a aprovação do uso do imunizante para essa faixa etária ainda depende da votação da Diretoria Colegiada do órgão, que está em andamento nesta quinta-feira (20).