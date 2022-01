Argolas duplas: conheça o acessório que já é tendência entre as fashionistas

As argolas com toda certeza são um acessório mega adaptável, seja com miçangas, cores ou até tamanhos incomuns, a certeza que temos é que esse modelo de brinco vai bem com qualquer look. Os modelos mais leves e com cores combinam perfeitamente com o moda e praia, já a clássica menorzinha é a cara de eventos mais sofistícados.

A previsão do WGSN, uma plataforma digital que analisa e prevê tendências, é que as argolas com um designer duplo são novo acessório do momento. Com diversos formatos, os dois aros interligados menores já são o xodó das fashionistas, e para te deixar por dentro de tudo vamos te ensinar como escolher o melhor modelo para o verão.

O segredo é apostar nas cores e no neon, o acessório pode ser o ponto de luz ou de brilho na sua composição. Que tal inbestir em cores citrícas? Se joga nas argolinhas duplas verdes, amarelas e laranjas. Outra tom que pode bombar é o rosa neon, além é claro do Roxo, que segundo a tabela Pantone é a cor de 2022. Confira os modelos que separamos para você se inspirar!