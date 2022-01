Arquivei abre 70 vagas de emprego pelo país

A Arquivei, maior plataforma de gestão especialista em documentos fiscais, está oferecendo 70 vagas de emprego para o Brasil. Veja os cargos e como se candidatar, abaixo!

Arquivei anuncia novas vagas de emprego no Brasil

A Arquivei, fundada no ano de 2013, é uma plataforma online que nasceu com a necessidade de as empresas organizarem todos os seus documentos fiscais.

A companhia presta serviços para pequenas, médias e grandes empresas, oferecendo soluções que permitem baixar arquivos XML, Notas Fiscais, Danfes e CTes diretamente do site da SEFAZ.

Atualmente, a Arquivei possui mais de 200 colaboradores que atendem 12 mil clientes e 90 mil empresas anualmente. Além disso, em 2022 a meta é dobrar o número de funcionários.

Acompanhe as vagas disponíveis:

Analista DHO Sênior;

Banco de Talentos – Analista Customer Experience;

Back End Engineer;

Engenheiro de Dados;

Front End Engineer;

TechOps Pleno Sênior;

Site Reliability Engineer;

Banco de Talentos – SDR;

Sales Enablement Pleno;

Product Data Analyst;

Product Designer OPS;

Product Designer;

Product Manager;

Analista de Negócios Pleno – Business Analyst – RevOps – Revenue Ops;

Account Executive Pleno.

Além de ambiente descontraído, a empresa oferece remuneração compatível ao mercado de trabalho e um pacote de vantagens, que incluem plano de saúde, plano de academia, desconto em farmácia, plano odontológico, aula de yoga, ginástica laboral, horários flexíveis, modelo remoto, vale alimentação, licença parental estendida e ajuda de custo nos primeiros três meses do bebê.

Como se inscrever

Para ocupar uma das funções disponíveis pela Arquivei, os profissionais deverão realizar uma candidatura na função pretendida através do site de participação.

