Arrase no Baile da Santinha: confira inspirações de makes para a revoada

Na próxima sexta-feira (07), acontece o primeiro baile da Santinha de 2022, se você é daquelas que não perde e já está se preparando para curtir o show do gigante, confira as melhores dicas de make para o evento. Em entrevista ao iBahia, o maquiador Geraldo Abaad contou segredinhos para fazer uma make que vai durar até a revoada.

Antes de começar a make, a preparação é a parte mais importante. Por isso, invista em um bom primer, a dica do maquiador é além de tudo usar um produto que faça uma blindagem dos poros como um óleo ou produtos que evitem a ação do suor. “Para você curtir a noite toda intacta é bom deixar os poros fechadinhos”, contou Geraldo.

Se você também vai seguir a recomendação de Leo Santana e vai revoar no Baile da Santinha, a dica é dar uma caprichada, que tal usar strass?! As pedrinhas que costumam bombar no carnaval estão fazendo sucesso nas festas indoor.

Foto: Reprodução | Geraldo Makeup

A festa promete ter muitas horas de duração, então esse é o momento de usar uma make de transição dia/noite e brincar com as cores, principalmente o cintilante.

“Estamos vivendo uma época retrô 2019, então muitas tendências estão voltando com tudo. Usar cores parecidas no olho, ou até o lilás e roxo, que já foi definida como a cor do ano.” explicou o maquiador.