Arroz Biro-Biro e mais: confira lista de acompanhamentos especiais para o final de semana

No final de semana, todo mundo quer inovar na cozinha e reunir os amigos e parentes em volta da mesa, não é?! Mas, um grande desafio é inovar nos acompanhamentos. Se vocês está em busca de receitas assim chegou no lugar certo. O iBahia fez uma lista especial para você chamar a atenção de todos com um menu especial e simples. Veja abaixo as indicações:

Farofas

Para começar, que tal inovar na farofa?! Para os amantes de cuscuz, a farinha de milho é uma ótima dica para dar um toque especial no cardápio. Mas, se você é do time tradicional, a indicação é acrescentar oleaginosas. Veja aqui essa dica, você não vai se arrepender.

Saladas

Está mais fit. Então aposte nas saladas. Aqui a criatividade é palavra de ordem. Que tal uma salada com figos? Outra opção também é a tradicional com cenoura ou simplesmente a de legumes, ideal pra quem ama um detox.

Arroz

Para fechar o arroz! Chega de arroz branco no final de semana, né? Aposte nas especiarias e nas composições. Colocamos inclusive abaixo, uma dica especial de Arroz Biro-Biro. Essa preparação leva apenas 15 minutos e o rendimento é de 10 porções. Confira a lista completa de ingredientes e o modo de preparo indicado pela Nestlé.