ART IT recruta profissionais de tecnologia

Especializada em soluções e serviços de tecnologia, a ART IT está recrutando profissionais para o preenchimento de 28 vagas de emprego. Há chances para as cidades de Campinas (SP), Sumaré (SP), Barueri (SP), São Paulo (SP), Florianópolis (SC) e Goiânia (GO), com oportunidades também para trabalho remoto.

As vagas são para os cargos de Tech Recruiter, Desenvolvedor de Tecnologia Especialista, Gestor de Projeto, Mobile React Native, Desenvolvedor Python / Django, Arquiteto de IOT, Arquiteto Java, Desenvolvedor React Native, Desenvolvedor VBA / Auto LIS, Desenvolvedor Vue Js, Gerente de Projetos, Analista ML – Machine Learning, Analista de Operação, Desenvolvedor Java, Analista ML, Técnico Telecomunicação, Ténico I, Dev JavaScript React, Arquiteto Java Fullstack, Pesquisador Junior, Teste Automatizado, Analista de suporte, entre outros.

Os requisitos variam de acordo com a função desejada, mas grande parte das vagas são para pessoas com experiência anterior. Boa capacidade de comunicação e relacionamento interpessoal também são algumas das habilidades exigidas pela empresa.

Como se candidatar

Os interessados em concorrer a qualquer uma das vagas deverão acessar o site https://artit.com.br/carreira para conferir a lista completa de oportunidades disponíveis. O envio do currículo pode ser realizado no mesmo endereço ou pelo e-mail recrutamento@artit.com.br – neste caso, deve-se colocar a vaga de interesse no assunto e a pretensão salarial no corpo do e-mail.

Segundo a empresa, o processo seletivo será dividido em etapas e inclui uma triagem inicial pelo RH e, em seguida, agendamento de entrevistas on-line com os candidatos.

