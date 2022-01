Arthur Aguiar faz desabafo sobre ataques: ‘Desejaram minha morte’

Antes de sua entrada no “BBB 22”, Arthur Aguiar fez um desabafo sobre sua conversão religiosa e sobre os ataques sofridos quando vieram à tona as traições no casamento com Maíra Cardi. O ator, que está convertido há um ano, diz que chegou a receber ameaças de morte pela internet e que ficou com medo de sair às ruas com receio de sofrer algum tipo de violência.

“Se eu pudesse voltar ao tempo, não machucaria quem eu machuquei. Mas se fosse preciso viver tudo novamente para ter esse meu encontro com Deus, eu viveria. Minha conversão aconteceu no momento em que causei muito dor e essa dor acabou voltando para mim. Foi no momento em que recebi muito ódio na internet. Desejaram minha morte, ameaças, gente dizendo que me bateria se me encontrasse na rua”, disse o ator no podcast Positivamente.

Arthur Aguiar, que faz parte do grupo Camarote no programa, disse também que sua maior preocupação é deixar um legado positivo para a filha, fruto do seu casamento com Maíra Cardi, com quem reatou depois do rompimento e das polêmicas que vieram a público.