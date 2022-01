Artistas baianos se pronunciam após redução na capacidade máxima em eventos

Artistas baianos se pronunciaram a respeitos da redução da capacidade máxima de eventos na Bahia para 1.500 pessoas. A decisão do Governador Rui Costa foi divulgada na manhã desta quinta-feira (20) em decorrência do aumento do número de casos de Covid-19 no estado.

Léo Santana

Sem apontar diretamente que seria uma publicação sobre o anúncio, Léo Santana compartilhou uma vídeo nos stories do Instagram logo após a decisão.

“Oi gente, bom dia sem filtro, tudo bom? Muita gente falando merda, hein? Muita gente falando merda gente”, diz o vídeo feito por Katiuscia Canoro que viralizou na web e é usado em diversas situações por internautas.

Buja Ferreira

O cantor da Timbalada se pronunciou através de seu perfil do Instagram. “Amigos do entretenimento Deus está do nosso lado. Também somos trabalhadores e temos contas pra pagar. Aqui na terra temos que seguir as leis. Outubro tem eleições, vamos se unir e votar certo. Olhem quem está do nosso lado”, escreveu o músico.