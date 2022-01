As 10 melhores hamburguerias para conhecer em Salvador

Tem alguém aí com fome? O iBahia vai te levar para conhecer 10 Hamburguerias de Salvador!

A Bravo vem desde 2015 se definindo como uma hamburgueria: “Baiana, artesanal, gourmet e Rock’N Roll!”. O espaço já foi premiado em 2017 por possuir “o melhor hambúrguer do Brasil”, no prêmio “Melhores do Ano” da revista Prazeres da Mesa.