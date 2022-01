As 10 pizzarias que você precisa conhecer em Salvador

Se “tudo acaba em pizza” é porque tudo acabou bem!

O prato de origem italiana, foi muito bem apropriado pelo brasileiro e pode ser

considerado como uma preferência nacional! Não seria diferente em Salvador, só

que o baiano como sempre adora inovar e acrescentar seu tempero nas criações!

Pensando nisso vamos te apresentar 10 pizzarias para você

conhecer em Salvador, já pedimos desculpas se até o final da lista você estiver

babando!

Bora ali?

Cosi

(RV)

A Cosi Pizzaria Napoletana tem um ambiente super descolado e

uma varanda perfeita para aproveitar a vista comendo uma pizza bem recheada com

bordas!

Onde eu como?

R. da Paciência, 223 – Rio Vermelho, Salvador

Horário: Todos os dias de 18 àS 23H

Sabor

do Sul (PeriPeri)

Essa dica é para quem quer se teletransportar de Salvador

diretamente para a Serra Gaúcha! E sabe

como você consegue isso? Provando a pizza do Sabor do Sul! Já estamos com água na boca só de

imaginar!

Onde como?

Rua Dr Almeira 59 – Urbis – Periperi

Horários: Todos os dias das 17:30 as 23:00

A

boca (Carmo)

Tá afim de comer uma pizza e curtir um ambiente diferenciado?

Achou sua opção. A.b.o.c.a significa: Associação Baiana e Observatório de

cultura e Arte! Além de oferecer deliciosas pizzas e mini pizzas originais, o

espaço ainda é palco para várias apresentações culturais e conta com uma

decoração única!

Onde eu como?

R. dos Marchantes, 12 – Santo Antônio Além do Carmo,

Salvador

Horários: 18h à 00h – Todos os dias exceto às terças-feira.

Di

Roma (RV)

Agora se você não está afim de sair de casa, mas está com

aquela fome de PIZZA, uma ótima pedida é o Di Roma! Tem para todos os gostos,

salgadas e doces, sempre com muito recheio e uma borda para incrementar ainda

mais o sabor da pizza!

Onde eu como?

Você pede pelo app ou através do número: 3023-5555

Ou no Site: www.diromadelivery.com.br

Horários: Todos os dias de 17h às 23h59

Manjare

Pizzaria

A próxima indicação vai fazer você se apaixonar a cada

mordida. A Manjare é uma tradicional pizzaria de forno a lenha, que a mais de

15 anos vem servindo qualidade em sabor!

Onde eu como?

Alameda Dilson Jatahy Fonseca, 100 – Stella Maris,

Salvador

Horário: De Terça à Domingo de 17h às 22h

Forneria 8

(Piatã)

A Forneria 8 é um sucesso entre influenciadores

soteropolitanos! Com pizzas generosamente recheadas e ambiente agradável, ela é

uma deliciosa opção!

Onde eu como?

Rua Guaraçaima, 14, Salvador

Horário: Todos os dias das 17:00 às 23:00

Piacere

(RV)

A Piacere além de pizzaria também é um Bistrô, local super

aconchegante e agradável. Com sua pizza de massa leve e fina, conquista pelo

sabor do molho e recheios sempre generosos!

Onde eu como?

Rua Almirante Barroso, 233, Rio Vermelho

Horário: Todos os dias, das 18 às 23h

La

Napoletana (Nazaré)

A La Napoletana é um tradicional restaurante e pizzaria do

Centro da cidade. Com um sabor inconfundível e ambiente agradável, ela é uma

ótima opção para matar a fome de pizza!

Onde eu como?

R. da Mouraria, 23 – Nazaré, Salvador ;

Horário: De Terça a Domingo das 17h ás 23:30

Chapada

(Pi)

A próxima indicação é para quem tá querendo conhecer as

delícias da região da Chapada Diamantina. Além do nome ser uma homenagem óbvia

a região, cada sabor de pizza recebe o nome de um local de lá. Vale destacar

tabém que a Chapada já foi Premiada como a melhor Pizzaria de Salvador pela

revista Veja Comer & Beber em 2018/19

Onde eu como?

Rua Érico Veríssimo, 77, Itaigara

Rua oito de dezembro, Graça

Horário: De terça a domingo das 18h às 00h

Pi.zza

(RV)

Tá afim de comer uma Pizza com muito recheio acompanhado de

música boa em um ambiente legal? Corre pro Pi.zza ! O Pi.zza te oferece ótimas

pizzas com bordas além de ótimos drinks para você aproveitar a noite!

Onde eu como?

Rio Vermelho

Barra

Horários: Todos os dias das 18h às 23h30