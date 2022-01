O mercado financeiro se expande exponencialmente, sendo assim, confira alguns pontos relevantes para que possa se familiarizar com as criptomoedas, considerando o seu crescimento.

As criptomoedas fazem parte de uma inovação financeira

De forma sucinta, as criptomoedas são moedas da era digital, isso porque são valores que não existem fisicamente, ou seja, trata-se de um dinheiro utilizado no ambiente da internet.

A era digital trouxe muitas mudanças para o mercado em diversos aspectos e o ambiente financeiro e econômico tem se tornado cada vez mais adaptado à essa realidade. Sendo assim, as criptomoedas fazem parte de uma nova realidade que, cada vez mais, está presente no mercado financeiro.

De forma sucinta, as moedas digitais não são regidas por nenhum órgão, por isso, os países escolhem a sua administração. Porém, há uma que armazena as informações referentes às criptomoedas, a rede blockchain. Sendo uma cadeia de códigos criptografados, o que eleva a segurança dos usuários.

Mudanças constantes nos fluxos financeiros e econômicos

Tal como o Pix e o Open Banking, a criptomoeda representa uma inovação nos fluxos financeiros e econômicos; visto que, por conta das funcionalidades tecnológicas inovadoras, o mercado financeiro está cada vez mais popular, o que demonstra que os fatores tecnológicos modificam constante a rotina de todos nós, considerando diversos aspectos.

Tipos e legislações diferentes

Existem cerca de 3000 tipos de criptomoedas, pois esse tipo de moeda funciona de maneira diferente, já que elas possuem diversos objetivos. Por isso, o mercado de criptomoedas visa, dentre diversos outros pontos, a democratização do mercado financeiro.

Produto digital financeiro e econômico

Por ser um produto digital financeiro e econômico, as criptomoedas fazem parte de uma inovação inerente ao mercado atual. Haja vista que está sendo adaptada de forma contínua.

No entanto, cada país possui um tipo de relação com essa modalidade de moedas. Por exemplo, no Japão, é possível pagar as suas compras como criptomoedas; já na na Colômbia, essa moeda é ilegal. Resumidamente, podemos dizer que a criptomoeda é uma inovação que ainda está em implementação, quando pensamos a caráter global.

Criptomoeda na Declaração Anual de Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF)

No Brasil, as criptomoedas são declaradas como bens na Declaração Anual de Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF). Decerto, a era digital é passível de muitas adaptações das quais as criptomoedas ainda farão parte, dado o rápido avanço do mundo digital na realidade financeira. É importante acompanhar as mudanças do mercado financeiro, visto que são muitas as inovações da era digital.