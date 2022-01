‘As pessoas veem como brincadeira’, diz Leo Santana sobre cancelamentos de shows

Leo Santana realizou, na tarde desta quinta-feira (13), uma coletiva de imprensa online. O evento aconteceu para marcar o lançamento do seu novo álbum ‘GG Astral’ – que será lançado à meia noite desta sexta (14) em todas as plataformas de áudio. Dentre várias perguntas, o artista respondeu sobre o cancelamento do ‘Baile da Santinha’, evento realizado pelo artista há 6 anos no verão de Salvador.