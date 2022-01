Assaí Atacadista tem mais de 270 empregos na Bahia

A Assaí Atacadista, uma das maiores redes de atacado do Brasil, está oferecendo novas 270 vagas de emprego na Bahia. Os cargos serão destinados à nova loja da franquia, que será inaugurada nos próximos meses. Todas as oportunidades são efetivas e compõem várias áreas de atuação. Veja como se inscrever, abaixo!

Assaí Atacadista abre novas oportunidades para a Bahia

A Assaí Atacadista está entre as maiores empresas do varejo e atacado do Brasil. Em constante expansão no território nacional, a companhia está contratando novos profissionais para sua nova unidade que será inaugurada em breve na Bahia.

Atualmente, o Estado é o terceiro que possui mais unidades da empresa. Em 2022, além desta franquia que logo estará em funcionamento, está confirmada a abertura de mais uma unidade em Salvador.

Acompanhe as vagas disponíveis para inscrição:

Chefe de Seção;

Operador de Caixa;

Fiscal de Prevenção de Perdas;

Repositor de Mercadorias;

Auxiliar de Cozinha;

Auxiliar de Manutenção;

Operador de Empilhadeira;

Açougueiro;

Auxiliar de Recursos Humanos;

Auxiliar de Açougue.

A empresa também oferece oportunidades exclusivas para profissionais PCD ‘s.

Além da remuneração compatível ao mercado, a empresa disponibiliza um pacote de vantagens a todos os selecionados, como plano de carreira, vale transporte, seguro de vida, vale alimentação e plano de saúde.

Como realizar a sua inscrição

Os profissionais da Bahia que queiram participar do processo seletivo da Assaí Atacadista, deverão preencher uma ficha cadastral na vaga de interesse através da página de inscrições. As candidaturas podem ser realizadas até o dia 28 de fevereiro.

Todo o processo será realizado de forma híbrida, ou seja, algumas etapas serão feitas de forma online e outras presencialmente.

