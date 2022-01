Assaltante de petshop no Caminho das Árvores confessa crimes e é preso

Policiais da 1ª Delegacia Territorial (DT), dos Barris, prenderam, na sexta-feira (21), no Vale do Tororó, o autor do assalto a um petshop, ocorrido na última segunda-feira (17), em um condomínio empresarial, localizado no Caminho das Árvores. O suspeito, com um mandado em aberto, fugiu do sistema prisional, após uma saída temporária de Natal.