Assembleia Legislativa suspende atividades por conta de aumento de casos de Covid-19

A Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) informou nesta quinta-feira (20) que suspenderá todas as atividades presenciais a partir de sexta-feira (21). O motivo é o aumento de casos de Covid-19 entre parlamentares e funcionários.

Em nota, o órgão afirmou que o presidente da Alba, Adolfo Menezes, optou pelo isolamento social como mecanismo para proteger deputados e servidores. Dessa forma, mesma medida adotada no início da pandemia em março de 2020 será empregada novamente, com ênfase no trabalho remoto.