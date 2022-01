Atento Brasil abre vagas de emprego; veja cargos

A Atento Brasil, maior gestora de relacionamento com clientes da América Latina, está oferecendo novas vagas de emprego para o Estado de São Paulo, com salários que podem chegar a R$ 11 mil. Veja, a seguir, as oportunidades e mais informações sobre como se inscrever!

Atento Brasil anuncia oportunidades para São Paulo

A Atento Brasil, fundada em 1999, é uma empresa líder em serviços de BPO e CRM. Atualmente, a companhia presta serviços em mais de dez países e emprega mais de cem mil funcionários anualmente, sendo considerada uma das maiores empregadoras do Brasil.

Acompanhe as oportunidades e os requisitos exigidos em cada colocação:

Analistas de Segurança da Informação (Pleno) – faixa salarial R$ 4.500,00 : graduação completa em áreas afins, conhecimento em auditoria, normas ISO e PCI, vivência em análise de fraude, conhecimentos no Pacote Office e elaboração de relatórios;

: graduação completa em áreas afins, conhecimento em auditoria, normas ISO e PCI, vivência em análise de fraude, conhecimentos no Pacote Office e elaboração de relatórios; Consultor de Implementação de Projetos de Call Center – faixa salarial R$ 7.500,00 : necessários experiência anterior na função, superior completo, inglês em nível avançado e experiência em gerenciamento MS Project;

: necessários experiência anterior na função, superior completo, inglês em nível avançado e experiência em gerenciamento MS Project; Médico do Trabalho – faixa salarial R$ 11.000,00 : necessário graduação completa e experiência na área de medicina do trabalho;

: necessário graduação completa e experiência na área de medicina do trabalho; Analista de Planejamento (Pleno) – faixa salarial R$ 2.400,00: graduação completa em áreas relacionadas, conhecimento em VBA, Excel em nível intermediário, backoffice e Workforce.

Veja também: Mindsight abre vagas de emprego pelo país; veja cargos

Como se candidatar

Para ocupar uma das funções oferecidas pela Atento Brasil, os profissionais que atenderem a todos os requisitos, podem realizar sua candidatura no cargo pretendido através do site de inscrições.

Mantenha-se atualizado com o Notícias Concursos!