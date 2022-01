Atento tem empregos para Médico do Trabalho pelo país; veja funções

A Atento, maior empresa de gestão em relacionamento com clientes do país, está disponibilizando novas oportunidades de emprego. As vagas são para a função de Médico do Trabalho, em diversas regiões do país. A faixa salarial pode chegar a R$11.000,00. Confira os requisitos e como se inscrever no processo seletivo, abaixo!

Atento está contratando novos Médicos do Trabalho

A Atento, multinacional de Contact Center fundada no ano de 1999, está presente em diversos países, como o Chile, Espanha, Argentina, Colômbia, Guatemala, El Salvador, Marrocos, Venezuela, Peru, Porto Rico, Uruguai e Brasil.

Além da faixa salarial de R$11.000,00, os profissionais terão direito a diversos benefícios, como horários flexíveis, plano médico, plano odontológico, auxílio estacionamento, previdência privada, vale refeição, vale transporte e vale alimentação.

Acompanhe os requisitos para participar do processo seletivo:

Superior completo em Medicina;

Experiência na função;

Especialização em Medicina do Trabalho.

A jornada de trabalho será de segunda a sexta-feira, por seis horas diárias. Os cargos estão disponíveis para atuar em São Paulo, Rio de Janeiro, São José dos Campos, Feira de Santana e São Bernardo do Campo.

Os selecionados serão responsáveis pela elaboração de PVE, acompanhar atestados médicos, gestão de afastados, campanhas de saúde, gestão da FAP e revisão dos processos.

Como se inscrever

Aos profissionais da área da saúde que atendam aos requisitos e queiram fazer parte da empresa Atento, deverão acessar o site de participações e concluir sua inscrição de forma online.

