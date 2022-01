Atividades físicas no verão: saiba como cuidar da saúde e manter a vitalidade

A prática de atividades físicas no verão é bastante comum, afinal, os dias ensolarados são perfeitos para ficar ao ar livre e curtir o calor da estação. Entretanto, existem alguns cuidados necessários para se ter ao realizar esportes – principalmente, se forem aquáticos ou diretamente expostos ao sol.

Caso você ainda não tenha praticado esportes neste verão, ainda dá tempo. As atividades físicas são recomendadas por inúmeros profissionais, pois trazem vitalidade e energia ao corpo, diminui o estresse, melhora o sono e entre outros vários benefícios.

Vai se aventurar nos esportes? Confira alguns cuidados super importantes para se ter ao praticar esportes no verão:

Se você nunca foi de praticar atividades físicas, prepare o corpo e aposte na moderação

Ter condicionamento físico é uma das principais chaves para realizar atividades sem fadigar ou machucar o corpo. Um bom condicionamento envolve capacidades aeróbicas, muscular e flexibilidade, então, antes de sair fazendo vários esportes, consulte um médico e verifique se a sua saúde está em dia. Foi liberado pelo profissional da saúde? Vá com calma, comece praticando poucas vezes na semana e aos poucos aumente a frequência e a intensidade.

Respeite os seus limites sempre

Um erro comum entre aqueles que não praticam atividades físicas regularmente é, do dia para a noite, aderir uma rotina intensa de atividades ou apostar em hábitos que não são adequadas para a pessoa. Muito além de um bom condicionamento, é necessário sempre respeitar os seus limites, lembrar que cada corpo é um corpo – ou seja, não adianta medir ou comparar a sua capacidade com outras pessoas – e ter o acompanhamento de profissionais da saúde e esporte.

Mantenha-se hidratado: beba a quantidade ideal de água

Durante a prática de esportes, assim como quando o corpo está exposto ao sol, é natural que o corpo perca água e sais minerais. Com isso, torna-se imprescindível consumir água com frequência antes, durante e depois das atividade. Segundo a nutricionista Carolina Dias, a quantidade de litros de água ideal para consumir por dia é de 35ml por quilo de peso. Exemplo: 60kgs – 2,1L de água por dia

Esportes na praia? Saiba como evitar a insolação

A insolação, causada pelo excesso de exposição ao sol, é marcada por vários sintomas, dentre eles a elevação da temperatura corporal, dor de cabeça e tonturas. Para evitar o problema, é indicado se proteger ao máximo do sol entre 10h e 15h, fazer o uso do protetor solar, usar roupas que sejam anti-UV e também chapéus ou bonés. De acordo com a dermatologista Ângela Sampaio, a exposição ao sol prolongada e sem os devidos cuidados pode ser nociva à saúde: “esses raios podem provocar queimaduras e facilitam a formação de câncer de pele”.