Atualidades: Himalaia está cada vez menor por conta das mudanças climáticas

O Himalaia é grande em todos os sentidos. Ele é o lar de nove dos 10 picos mais altos do mundo, por exemplo, incluindo o Monte Everest. Eles são a origem do maior rio da Ásia, o rio Yangtze. E eles representam o terceiro maior depósito de gelo e neve do mundo, atrás apenas da Antártica e do Ártico.

Depois de passar milhões de anos ficando maior, no entanto, o Himalaia está agora se tornando menor, de acordo com pesquisadores da Universidade de Leeds, na Inglaterra. Em um novo estudo publicado este mês na revista Scientific Reports, eles concluíram que as geleiras do Himalaia estão derretendo a uma taxa “excepcional” em comparação com outras geleiras do mundo.

Os cientistas usaram imagens de satélite e modelos de elevação digital para reconstruir o tamanho e as superfícies de gelo de quase 15.000 geleiras, como teriam existido durante a última grande expansão glaciar, 400 a 700 anos atrás, um período conhecido como a Pequena Idade do Gelo.

Desde então, eles descobriram, as geleiras perderam aproximadamente 40% de sua área, encolhendo de um pico de 28.000 quilômetros quadrados para aproximadamente 19.600 quilômetros quadrados hoje.

Ao mesmo tempo, as geleiras perderam entre 390 e 586 quilômetros cúbicos de gelo, o que equivale a todo o gelo que existe atualmente nos Alpes da Europa Central, no Cáucaso e na Escandinávia. Agora derretido, esse gelo é responsável por até 1,38 mm no aumento do nível do mar global, conclui o estudo.

Embora essas descobertas sejam alarmantes por si mesmas, o que é ainda mais preocupante, afirma o estudo, é a taxa de derretimento do gelo, que se acelerou dramaticamente nos tempos modernos. Os mantos de gelo do Himalaia encolheram 10 vezes mais rápido nas últimas quatro décadas do que durante os sete séculos anteriores, observa.

“Nossas descobertas mostram claramente que agora o gelo está sendo perdido nas geleiras do Himalaia a uma taxa pelo menos 10 vezes maior do que a taxa média dos últimos séculos”, disse o coautor do estudo Jonathan Carrivick, vice-chefe da Escola de Geografia da Universidade de Leeds, em um comunicado à imprensa. “Essa aceleração na taxa de perda surgiu apenas nas últimas décadas e coincide com a mudança climática induzida pelo homem.”

Devido às diferenças nas características geográficas que afetam os padrões climáticos e os efeitos do aquecimento, Carrivick e seus colegas observaram diferentes taxas de derretimento em diferentes pontos da região do Himalaia.

Por exemplo, as geleiras parecem estar derretendo mais rapidamente no leste, em áreas onde as geleiras terminam em lagos e em locais onde as geleiras têm quantidades significativas de detritos naturais em suas superfícies.

Embora o Himalaia possa parecer remoto para as pessoas no Ocidente, suas geleiras têm enormes consequências para milhões de pessoas que vivem no Sul da Ásia. Porque eles liberam água derretida que forma as cabeceiras de vários rios importantes que atravessam a Ásia, incluindo os rios Brahmaputra, Ganges e Indus, seu desaparecimento pode ameaçar a agricultura, água potável e produção de energia em países como Afeganistão, Paquistão, Índia, Nepal, China, Butão, Bangladesh e Mianmar.

Mas o impacto não é apenas regional. Quando se considera o efeito mencionado acima do derretimento das geleiras no aumento do nível do mar e os danos que o aumento dos oceanos pode causar nas comunidades costeiras em todos os lugares, é global.

“Devemos agir urgentemente para reduzir e mitigar o impacto da mudança climática causada pelo homem nas geleiras e rios alimentados com água do degelo”, disse Carrivick.

O coautor Simon Cook, conferencista sênior em geografia e ciências ambientais na Universidade de Dundee da Escócia, acrescentou que “as pessoas na região já estão vendo mudanças que estão além de qualquer coisa testemunhada por séculos. Esta pesquisa é apenas a confirmação mais recente de que essas mudanças estão se acelerando e terão um impacto significativo em nações e regiões inteiras ”.

