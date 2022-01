Atualidades: importância de estudar essa matéria

Atualidades: porquê estudar?

Todos nós sabemos que questões de atualidades estão presentes nas principais provas do país, com um destaque para os vestibulares e a prova do ENEM.

Porém, nunca paramos para nos questionar o motivo de o estudo das atualidades ser tão importante. Para que você compreenda melhor esse tópico e se prepare de forma mais completa, o artigo de hoje separou algumas das razões que explicam a importância do estudo das atualidades. Confira!

Atualidades: os processos seletivos

Parte significativa das provas de processos seletivos quer selecionar pessoas que estejam bem informadas sobre os acontecimentos do mundo em que vivem.

Você Pode Gostar Também:

Assim, estudar atualidades é fundamental para se destacar dentro de determinado processo seletivo, seja em questões sobre a matéria seja na forma de citações diferenciadas em redações.

Atualidades: redação

A redação sempre foi e por muito tempo ainda será a parte mais importante de qualquer concurso que se possa prestar.

Porém, devemos destacar que é muito difícil sustentar uma argumentação plausível sem que se tenha uma boa base de conhecimentos gerais, baseados principalmente em temas atuais.

Nesse sentido, o sucesso de uma boa redação estará nos argumentos apresentados de forma que o examinador perceba o quanto o candidato está inserido no contexto em que vive e qual é o seu poder de persuasão e capacidade em defender os fatos que apresenta.

Atualidades: pensar em possíveis soluções

Além de entender o que está acontecendo no mundo no presente momento, nós devemos também pensar em soluções para os problemas apresentados, principalmente dentro da redação da prova do ENEM.

Isso porque, a argumentação para a solução dos problemas demonstra que estamos atualizados com as soluções que se apresentam no quotidiano, demonstrando assim nosso interesse e compreensão dos problemas.

Atualidades: o poder das informações

O candidato precisa estar ciente do poder das informações: elas são as responsáveis por manter o mesmo completamente atualizado sobre os fatos da atualidade.

Ainda, ter mais de uma fonte de informação é um critério que tem que estar sempre presente. Checar cada informação evitando as notícias falsas tem que fazer parte da rotina de quem deseja estar sempre atualizado.